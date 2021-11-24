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Гнал под 200 километров в час: что известно о майоре СК, насмерть сбившем двух рабочих в Тюмени

Илья Ашуров

Происшествия
Гнал под 200 километров в час: что известно о майоре СК, насмерть сбившем двух рабочих в Тюмени
Фото: Скриншот с видео

В ночь на 24 ноября 34-летний майор юстиции Павел Шадрин насмерть сбил двух рабочих в Тюмени. В момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию об этом трагическом случае.

О смертельной аварии в Тюменской области стало известно утром 24 ноября. По версии СК по региону, инцидент произошел в ночь с 23 на 24 ноября в Тюмени на улице Федюнинского. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель сбил двух работников дорожной службы. Оба пострадавших скончались на месте аварии.

В ведомстве также отметили, что находившийся за рулем мужчина является сотрудником СК. В настоящее время он задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения».

— Учитывая тяжесть совершенного преступления, следствие намерено ходатайствовать об избрании ему самой жесткой меры пресечения — заключения под стражу. В ближайшее время будет решен вопрос об увольнении данного сотрудника СК России по отрицательным мотивам, — говорится в сообщении СК.

Момент ДТП попал на запись камеры видеонаблюдения.

Видео: Telegram / SHOT

По данным Telegram-канала SHOT, за рулем автомобиля находился заместитель начальника следственного отдела СУ СКР по Тюменской области Павел Шадрин. Медицинская экспертиза показала, что в его крови 1,38 промилле алкоголя.

Гнал под 200 километров в час: что известно о майоре СК, насмерть сбившем двух рабочих в Тюмени Фото: vk.com/shadrinpavel

Также авторы канала сообщают, что в момент ДТП в машине Шадрина также находились два его друга. Все вмести они возвращались из бара, где отдыхали вечером 23 ноября. Автомобиль, в котором ехала, компания ехал со скоростью 170-200 километров в час. Примечательно, что на дороге были выставлены мигающие лампочки, сигнализирующие о проведении работ.

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