Пьяный следователь на BMW насмерть сбил двух рабочих в Тюмени

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В Тюменской области возбудили уголовное дело после «пьяного» ДТП, в котором погибли два человека. Об этом в среду, 24 ноября, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 24 ноября в Тюмени на улице Федюнинского. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель сбил двух работников дорожной службы. Оба пострадавших скончались на месте аварии.

— Подозреваемый задержан, ему проведено освидетельствование на состояние опьянения, — говорится в сообщении СК.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения».

По данным Telegram-канала SHOT, за рулем автомобиля находился 34-летний майор юстиции, заместитель начальника следственного отдела СУ СКР по Тюменской области Павел Шадрин. Мужчина настолько быстро ехал на автомобиле BMW, что в результате аварии рабочих «разорвало на части». При этом на дороге были выставлены мигающие лампочки, сигнализирующие о проведении работ.

Видео: Telegram / РЕН ТВ

В этом месяце пьяный сотрудник ГИБДД выстрелил в голову своей дочери в Подмосковье. В момент происшествия 47-летний мужчина ехал в автомобиле такси вместе со своей 20-летней дочерью. Позже отец пострадавшей девушки был задержан.