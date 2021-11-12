Пьяный сотрудник ГИБДД выстрелил в голову своей дочери в Подмосковье

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Россия, Московская область, Сергиев Посад Карта всех событий

В Сергиевом Посаде сотрудник ГИБДД выстрелил в голову своей дочери из травматического пистолета. Об этом в пятницу, 12 ноября, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным ведомства, 47-летний мужчина ехал в автомобиле такси вместе со своей 20-летней дочерью. Во время поездки между ними произошла ссора. В какой-то момент отец потерял над собой контроль и выстрелил в своего ребенка из травмата. Услышав хлопок, таксист тут же остановил автомобиль. Потерпевшую госпитализировали.

Позже отец пострадавшей девушки был задержан.

— При досмотре у пассажира, сопровождавшего девушку, обнаружен травматический пистолет. Также установлено, что он является сотрудником одного из подразделений ГИБДД ГУ МВД России по МО, — рассказала Петрова.

Также она добавила, что по факту случившегося проводится служебная проверка, по результатам которой мужчина будет уволен из органов МВД по отрицательным мотивам. Кроме того, злоумышленник будет привлечен к уголовной ответственности.

По данным Telegram-канала Mash, мужчина и его дочь возвращались домой с вечеринки. Во время инцидента они оба находились в состоянии алкогольного опьянения. После выстрела мужчина сбежал с места происшествия.

Девушка находится в тяжелом состоянии. В больнице у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом височной кости.