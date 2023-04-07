Водитель иномарки сбил ребенка на севере Москвы

Фото: Вечерняя Москва

Москва, улица Зои и Александра Космодемьянских Карта всех событий

На севере Москвы водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы в пятницу, 7 апреля.

По данным ведомства, ДТП произошло на улице Зои и Александра Космодемьянских в районе дома 26/21. Ребенок на самокате попытался пересечь проезжую часть на самокате по пешеходному переходу на красный свет. Водитель автомобиля Mercedes не успел затормозить и сбил мальчика.

Пострадавшего госпитализировали с ушибом и ссадиной на лбу.

Другого ребенка сбили в подмосковном Павловском Посаде. Водитель иномарки не заметил идущую по переходу девочку и сбил ее. От полученных травм ребенок скончался на месте.