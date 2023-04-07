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«Бесплодная» жительница Подмосковья узнала о беременности только на 36-й неделе

Степан Жирнов
Общество
«Бесплодная» жительница Подмосковья узнала о беременности только на 36-й неделе
Фото: shutterstock
Московская область, Люберцы, улица Мира, с6 Карта всех событий

В Подмосковье «бесплодная» женщина узнала о том, что она беременна на 36 неделе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области в пятницу, 7 апреля.

По данным ведомства, 37-летняя жительница Люберец обратилась в поликлинику из-за того, что почувствовала непонятные боли в животе. Она подумала, что у нее проблемы с желудком. Во время обследования врачи выяснили, что женщина находится на поздней стадии беременности. Пациентку отправили в Московский областной центр охраны материнства и детства.

Беременность женщины осложнялась развитием патологии, которая повышает артериальное давление и может грозить летальным исходом как для матери, так и для ребенка.

— Мы приняли решение родоразрешить женщину путем кесарева сечения. В результате на свет появился здоровый мальчик ростом 51 сантиметров и весом 2 640 граммов. После операции состояние пациентки постепенно стабилизировалось, — рассказал врач акушер-гинеколог Николай Синев.

Примечательно, что почти 15 лет назад пациентке диагностировали бесплодие, а позже поставили другое предраковое заболевание. Пациентка прошла лечение, но боялась развития онкологического заболевания и не приходила на обследования. Беременность для нее стало неожиданностью.

В настоящий момент мать и новорожденный чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением специалистов МОЦОМД.

Ранее главный акушер столицы сообщил, что медицина готова к увеличению возраста матерей.

Подмосковье Люберцы Беременность Московская область Дети
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