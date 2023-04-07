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Жительница Тувы зарезала малолетнюю племянницу

Евгений Силаев
Происшествия
Жительница Тувы зарезала малолетнюю племянницу
Фото: СК РФ

28-летнюю жительницу Кызылского района республики Тувы обвиняют в убийстве малолетней племянницы с особой жестокостью. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, трагедия произошла 7 апреля в поселке Каа-Хем Кызылского района. Обвиняемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, ударила ножом свою сначала родственницу, а затем малолетнюю племянницу. От полученных травм ребенок скончался.

После этого обвиняемая несколько раз ударила ножом уже себя, после чего всех пострадавших госпитализировали, отмечают в ведомстве.

Похожий инцидент произошел накануне в Москве. В ночь на 7 апреля в полицию сообщили о драке в помещении продуктового магазина на Волжском бульваре. Пьяный мужчина поссорился с посетителем магазина и, потеряв над собой контроль, ударил его кулаком в лицо, отчего потерпевший скончался.

Другое преступление произошло в Подмосковье. Мужчина поссорился со своей женой и задушил ее. Тело он вывез в лес и закопал.

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