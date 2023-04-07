Электрички Москвы и области будут ездить с дополнительными остановками на Пасху

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Электрички в Москве и Подмосковье будут выполнять маршруты с дополнительными остановками на Пасху и Вербное воскресенье. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Так, на Белорусском направлении ряд пригородных поездов будет останавливаться на остановочных пунктах Здравница и Отрадное. На Рижском направлении — на остановочных пунктах Троицкая и Миитовская.

На Киевском направлении будут дополнительные остановки на станциях Алабино и Мещерская. На Павелецком направлении — на остановочных пунктах Чертаново, Калинина, Булатниково.

Такие нововведения на время праздников необходимы из-за увеличенного потока пассажиров, передает ТАСС.

В Москве по устоявшейся традиции запустят бесплатные автобусы в дни весенних религиозных праздников. В ближайший из них, Вербное воскресенье, которое в этом году приходится на 9 апреля, специальный транспорт будет курсировать по 35 маршрутам от станций метро до городских кладбищ. На маршруты выйдут порядка 700 автобусов.