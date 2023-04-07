Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 30 специальных маршрутов будут доступны москвичам в Вербное воскресенье

Полина Пашкина
Город
Более 30 специальных маршрутов будут доступны москвичам в Вербное воскресенье
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Москве по устоявшейся традиции запустят бесплатные автобусы в дни весенних религиозных праздников. В ближайший из них, Вербное воскресенье, которое в этом году приходится на 9 апреля, специальный транспорт будет курсировать по 35 маршрутам от станций метро до городских кладбищ. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На маршруты выйдут порядка 700 автобусов.

— Мы организуем комфортную перевозку пассажиров во время весенних православных праздников. Бесплатный транспорт будет следовать по специальным маршрутам в Вербное воскресенье, на Пасху, Красную горку и Радоницу, — приводит слова заместителя мэра Москвы, главы городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова официальный сайт мэра Москвы.

Для удобства пассажиров на остановках будут дежурить сотрудники Мосгортранса и «Организатора перевозок». Они ответят на интересующие горожан вопросы о работе и путях следования специальных маршрутов, а также проконтролируют движение автобусов.

В столице завершили подготовку всех 136 московских кладбищ к религиозным праздникам. Ожидается, что их посетят порядка миллиона посетителей.

Транспорт Москва Кладбища
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте