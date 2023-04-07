Столичные кладбища подготовили к апрельским религиозным праздникам

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В апреле отмечаются четыре религиозных праздника — Вербное воскресенье, Пасха, Красная горка и Радоница. К ним подготовили московские кладбища. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы.

Традиционно в дни весенних религиозных праздников происходят массовые посещения кладбищ. Приток людей на них ожидается 9, 16, 23 и 25 апреля.

— Подготовка всех 136 кладбищ Москвы к религиозным праздникам завершена. Режим их работы продлят в дни массовых посещений на два часа, — приводит слова пресс-службы департамента торговли и услуг столицы агентство городских новостей «Москва».

Так, в указанные дни кладбища будут открыты с 9:00 до 19:00. Ожидается, что их посетят порядка миллиона посетителей.

Добраться до кладбищ жители Москвы смогут при помощи специальных бесплатных автобусов. Их рейсы организуют в дополнение к уже действующим.

Посетителям захоронений также бесплатно предоставят инвентарь для ухода за участками — его можно получить в пунктах проката.

Директор Института христианской психологии, священник Андрей Лоргус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие действия стоит совершать в праздничный день Пасхи, а от каких поступков лучше воздержаться.