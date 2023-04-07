Автомобиль перевернулся в результате столкновения четырех машин на юго-востоке столицы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей, один из которых перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 7 апреля.

Авария произошла на Волгоградском проспекте в районе дома № 32, корпус 7.

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На место происшествия прибыли оперативные службы города.

— Движение на участке дороги затруднено, — сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другая авария произошла на севере Москвы. Водитель иномарки не успел затормозить и сбил ребенка, который пытался проехать на самокате по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.