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Автомобиль перевернулся в результате столкновения четырех машин на юго-востоке столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Автомобиль перевернулся в результате столкновения четырех машин на юго-востоке столицы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей, один из которых перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 7 апреля.

Авария произошла на Волгоградском проспекте в районе дома № 32, корпус 7.

Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

На место происшествия прибыли оперативные службы города.

— Движение на участке дороги затруднено, — сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другая авария произошла на севере Москвы. Водитель иномарки не успел затормозить и сбил ребенка, который пытался проехать на самокате по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Автомобили Москва Южнопортовый район Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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