Автомобиль перевернулся в результате столкновения четырех машин на юго-востоке столицы
На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей, один из которых перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 7 апреля.
Авария произошла на Волгоградском проспекте в районе дома № 32, корпус 7.
На место происшествия прибыли оперативные службы города.
— Движение на участке дороги затруднено, — сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Другая авария произошла на севере Москвы. Водитель иномарки не успел затормозить и сбил ребенка, который пытался проехать на самокате по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.