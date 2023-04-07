Назвавшую школьника «ублюдком» экс-учительницу оштрафовали в Пермском крае

Фото: СК РФ

Мировой суд в Пермском крае оштрафовал бывшую учительницу, назвавшую школьника «предателем» и «ублюдком», на три тысячи рублей.

Экс-педагога признали виновной по административной статье «Оскорбление или унижение чести и достоинства другого лица». Поводом для штрафа стало появившееся в Сети видео, на котором учительница школы в Сылве оскорбляет ученика за опоздание на линейку в честь 23 Февраля.

Она называла школьника «предателем», «ублюдком» и «нулем без палочки», после чего в грубой форме предложила тому сменить школу. Появление видео привело к скандалу, в результате которого педагог была уволена. Кроме того, на нее составили административный протокол, передает РИА Новости.

В подмосковной школе учительница отчитала и ударила подростка из-за плохой прически. В Сети появилось видео, на котором преподавательница школы № 2 города Яхрома отчитывает перед всем классом девочку за распущенные волосы. Его выложили в социальные сети одноклассники пострадавшей.