Москва подписала контракт на поставку 200 отечественных электробусов

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Москва подписала контракт на поставку еще 200 электробусов отечественного производства. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Всего 1200 электробусов придут в парки Мосгортранса в 2023–2024 годах. Это крупнейшая в Европе закупка инновационного городского транспорта. Благодаря новым поставкам на маршруты столицы будет выходить больше современных и экологичных экоавтобусов, — сказал он.

По словам Ликсутова, на сегодняшний день Москва уже может похвастаться крупнейшим в Европе парком электробусов: их в столице насчитывается 1055 штук. Новые электробусы начнут поступать с августа и будут заменять дизельные автобусы на маршрутах, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В столице продолжается работа по замене дизельных автобусов на электробусы российского производства, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В городе в настоящее время насчитывается 79 маршрутов с электробусами, в этом году появится еще 29. Помимо этого, в городе установят около 200 новых ультрабыстрых зарядных станций.