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Кассир обменника в Москве запер бизнесмена и сбежал с 59 миллионами рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Кассир обменника в Москве запер бизнесмена и сбежал с 59 миллионами рублей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Москва, улица Сущёвский Вал Карта всех событий

На северо-востоке столицы у предпринимателя украли почти 60 миллионов рублей, когда он пытался обменять валюту. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в пятницу, 7 апреля.

По словам собеседника «ВМ», 31-летний бизнесмен следил за курсами валют. В какой-то момент он решил обменять крупную сумму в рублях на швейцарские франки.

После этого мужчина дал объявление в одном из мессенджеров о покупке большого количества иностранной валюты. Через некоторое время к нему обратились неизвестные и предложили купить 620 тысяч франков. После того как мужчина согласился, его пригласили обменник, расположенный на улице Сущевский Вал.

В назначенный день мужчина прибыл в обменник и прошел к кассам. Девушка за аппаратом начала пересчитывать деньги. В какой-то момент у нее сломалась машинка, и она вышла из помещения через свою дверь, забрав с собой 59 миллионов рублей, которые ей передал клиент.

Через некоторое время предприниматель попытался выйти из каморки, чтобы выяснить, в чем дело, и обнаружил, что его заперли. Потерпевший обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Преступников ищут.

Похожая история произошла в Москве с молодым человеком, который пытался обменять по просьбе деда 50 тысяч долларов. Мужчина встретился с покупателями валюты, которые избили потерпевшего и забрали деньги.

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