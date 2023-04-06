Мужчина потерял более 4 миллионов рублей, в попытке заработать на валюте

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В Москве во время сделки по обмену валюты мужчину избили и отобрали у него все деньги. Об этом стало известно в четверг, 6 апреля.

По предварительным данным, потерпевший получил 50 тысяч долларов США от собственного деда, который обратился к внуку за помощью с обменом валюты. Молодой человек решил найти желающих обменять доллары через мессенджер. На объявление откликнулись двое неизвестных.

Участники сделки договорились встретиться около 10 вечера в офисе, в котором обычно проводят лекции по торговле криптовалютами. Когда потерпевший достал купюры, злоумышленники напали на него и избили. После они забрали деньги и скрылись. Нанесенный ущерб оценили в 4 миллиона 200 тысяч рублей.

Как сообщил Telegram-канал «112», потерпевший обратился в полицию, злоумышленников разыскивают.

Похожая история произошла в центре столицы. Двое злоумышленников заманили мужчину в офис, в котором собирались обменять рубли на доллары США. Получив от жертвы 4,5 миллиона рублей, преступники вышли из помещения «за деньгами» и убежали.