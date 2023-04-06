Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мужчина потерял более 4 миллионов рублей, в попытке заработать на валюте

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина потерял более 4 миллионов рублей, в попытке заработать на валюте
Фото: shutterstock

В Москве во время сделки по обмену валюты мужчину избили и отобрали у него все деньги. Об этом стало известно в четверг, 6 апреля.

По предварительным данным, потерпевший получил 50 тысяч долларов США от собственного деда, который обратился к внуку за помощью с обменом валюты. Молодой человек решил найти желающих обменять доллары через мессенджер. На объявление откликнулись двое неизвестных.

Участники сделки договорились встретиться около 10 вечера в офисе, в котором обычно проводят лекции по торговле криптовалютами. Когда потерпевший достал купюры, злоумышленники напали на него и избили. После они забрали деньги и скрылись. Нанесенный ущерб оценили в 4 миллиона 200 тысяч рублей.

Как сообщил Telegram-канал «112», потерпевший обратился в полицию, злоумышленников разыскивают.

Похожая история произошла в центре столицы. Двое злоумышленников заманили мужчину в офис, в котором собирались обменять рубли на доллары США. Получив от жертвы 4,5 миллиона рублей, преступники вышли из помещения «за деньгами» и убежали.

Разбой Москва Деньги Доллар Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте