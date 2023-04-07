Дефицит бюджета России в первом квартале 2023 года составил 2,4 триллиона рублей

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Дефицит федерального бюджета России в период с января по март, то есть в первом квартале 2023 года, составил 2,4 триллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина в пятницу, 7 апреля.

Данная оценка, как уточняется, является предварительной. По сравнению с данными на конец февраля бюджет сократился на 180 миллиардов рублей.

В целом же на год запланирован дефицит в размере около 2,9 триллиона. Траты казны за отчетный период составили 8,077 триллиона рублей, доходы — 5,677 триллиона.

Последнее значение на 21 процент меньше относительно января — марта 2022 года из-за сокращения нефтегазовых доходов. В первом квартале нынешнего года доходы с этой отрасли составили 1,635 триллиона, снизившись на 45 процентов относительно аналогичного периода прошлого года в результате сокращения цены российской экспортной нефти Urals и падения объемов продаж за рубеж природного газа, отмечается на сайте Минфина.

Всемирный банк улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2023 году. Ожидается, что он сократится на 0,2 процента вместо прогнозировавшихся ранее 3,3 процента.

По обновленным данным, снижение ВВП России в 2022 году составило 2,1 процента. В январском докладе банк прогнозировал снижение этого показателя в 2023 году на 3,3 процента.