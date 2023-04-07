Суд отказался арестовывать актрису Дрожжину по делу о хищении у семьи Баталова

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Замоскворецкий суд столицы отказался отправлять в СИЗО актрису Наталью Дрожжину, которую подозревают в хищении денег у семьи актера Алексея Баталова. Об этом «Вечерней Москве» сообщил адвокат подсудимой Вячеслав Макаров в пятницу, 7 апреля.

По его словам, потерпевшая сторона настаивала на ужесточение меры пресечения для актрисы, однако суд оставил Дрожжину под запретом определенных действий. В данный момент актриса находится дома и восстанавливает здоровье после второго перенесенного за год инсульта.

Дрожжину вместе с мужем Михаилом Цивиным и бывшим нотариусом Дмитрием Бублием обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей со счета актера Алексея Баталова. По версии следствия, злоумышленники втерлись в доверие к вдове актера и ее дочери, после чего подписали доверенность на распоряжение деньгами. С ее помощью в период с 2019 по 2020 год они сняли со счетов потерпевших более 20 миллионов рублей.

Помимо этого, банда попыталась завладеть недвижимостью семьи актера. Примечательно, что из троих подсудимых только нотариус Алексей Бублий частично признал свою вину. Актриса Дрожжина с мужем все отрицают.