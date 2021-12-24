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СК завершил расследование дела о мошенничестве с квартирой умершего актера Баталова

Илья Ашуров

Происшествия
СК завершил расследование дела о мошенничестве с квартирой умершего актера Баталова
Фото: Гусева Евгения

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о мошенничестве с квартирой умершего актера Алексея Баталова. Об этом в пятницу, 24 декабря, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По данному делу в качестве обвиняемых проходят Михаил Цивин, Наталия Дрожжина и нотариус Дмитрий Бублия. В качестве потерпевшей стороны — вдова актера Гитана Леонтенко и его дочь Мария.

По версии СК, Цивин и Дрожжина вошли в доверие к вдове актера и его дочери. В течение нескольких лет они помогали им в решении бытовых вопросов: покупали продукты питания и оказывали иную помощь, пытаясь таким образом «создать образ добропорядочности».

После того как доверительные отношения были установлены, злоумышленники убедили мать и дочь оформить доверенность, которая позволила им распоряжаться всеми денежными средствами родственников Баталова.

В 2019–2020 году Цивин и Дрожжина при помощи доверенности вывели со счетов потерпевших почти все их сбережения — более 20 миллионов рублей. Однако этим они не ограничились.

Мошенники захотели завладеть недвижимостью Баталова — долями в квартирах на улице Серафимовича и в 1-м Самотечном переулке, а также нежилым помещением, в котором располагалась мастерская актера. Для того чтобы воплотить свой план в жизнь, Цивин и Дрожжина «подписали у потерпевших договоры пожизненного содержания с иждивением». Соответствующие документы заверил их знакомый нотариус Дмитрий Бублия. При этом он нарушил процедуру нотариального удостоверения сделок.

Таким образом, СК предъявил Цивину и Дрожжиной обвинение по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», а Бублии — по статьям «Пособничество в мошенничестве» и «Злоупотребление полномочиями частным нотариусом».

— Уголовное дело направлено для решения вопроса о последующей передаче в суд для рассмотрения по существу, — заключила Иванова.

Актер Алексей Баталов умер в июне 2017 года. В сентябре 2020 года вдова актера Гитана Леонтенко и его дочь Мария обратились в полицию, потребовав возбудить уголовное дело в отношении Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина. Этих людей родственники покойного актера обвинили в присвоении обманным путем нотариальных доверенностей на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых. Позже вдову и дочь актера Баталова признали потерпевшими по делу о мошенничестве.

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