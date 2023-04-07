Проще, чем кажется: как оформить загранпаспорт
Сюжет:Проще, чем кажется
Жители России могут оформить загранпаспорт как старого, так и нового образца. Как это сделать и какие для этого нужны документы — в материале «Вечерней Москвы».
Чем отличаются паспорта?
Загранпаспорт нового образца действует 10 лет, в то время как старого — только 5. Кроме того, госпошлина за новый документ выше в 2,5 раза.
Также в новые загранпаспорта нельзя внести информацию о детях, в случае с ними отсутствует и возможность их срочного оформления.
Какие документы нужны для оформления загранпаспорта нового образца?
— Заявление.
— Удостоверение личности.
— Ранее выданный загранпаспорт (при наличии).
— Квитанция об оплате госпошлины.
— Фотография (цифровая или бумажная размером 35 х 45 миллиметров).
Для получения документа на ребенка необходимо дополнительно предоставить:
— удостоверение личности ребенка (если ему от 14 до 18 лет);
— документ, подтверждающий права законного представителя;
— документ, подтверждающий наличие гражданства.
Какие документы нужны для оформления загранпаспорта старого образца?
— Заявление в двух экземплярах.
— Удостоверение личности.
— Ранее выданный загранпаспорт (при наличии).
— Квитанция об оплате госпошлины.
— Три фотографии размером 3,5 х 4,5 сантиметра.
Документы, необходимые для получения ребенком загранпаспорта старого образца, — такие же, как и для нового образца.
Где можно подать заявление?
Подать заявление на получение загранпаспорта можно подать онлайн через портал госуслуг. Также можно лично обратиться в МФЦ или в подразделение по вопросам миграции МВД России.