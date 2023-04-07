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Почти 400 новых домовых указателей установили в Москве в марте

Евгений Жуков
Город
Почти 400 новых домовых указателей установили в Москве в марте
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Почти 400 новых домовых указателей установили в столице в марте. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Так, 383 новые таблички появились в Южном административном округе (ЮАО), а именно на Бирюлевской, Загорьевской, Лебедянской, Ягодной и многих других улицах.

Помимо этого, в прошлом месяце впервые 36 городских указателей и 145 информационных полей городских указателей установили на пути к отделениям районных судов, Гарнизонных военных судов и к Управлению Судебного департамента во всех округах.

Единая система навигации создается в Москве с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды. Благодаря созданию подобной системы жители столицы и туристы могут быстро найти дорогу к ближайшей станции метро, больнице или другому социально значимому объекту, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Около пяти тысяч новых городских и домовых указателей установят в этом году специалисты комплекса городского хозяйства, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков. Он подчеркнул, что все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту.

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