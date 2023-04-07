Дептранс сообщил о росте популярности МЦД на 33 процента

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По сравнению с периодом запуска, количество пассажиров на станциях Московского центрального диаметра (МЦД) выросло на 33 процента. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— D1 и D2 изменили транспортные привычки москвичей и стали востребованным городским транспортом. Диаметрами пользуются около 620 тысяч пассажиров в сутки, — сказал представитель мэрии.

Он выразил надежду, что МЦД-3 и МЦД-4 будут такими же востребованными. После их открытия общее число станций превысит 140, а для пассажиров будет доступно 55 пересадочных станций, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

МЦД-3 и МЦД-4 могут открыться уже к сентябрю 2023 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Проекты представляют собой гигантскую стройку, которая «потихонечку собирается и превращается в цельный проект», добавил он.

Кроме того, в этом году в столице планируется завершить строительство и реконструкцию 14 пригородных вокзалов, рассказал Собянин. В настоящее время на Белорусском вокзале специалисты строят новые платформы в рамках подготовки к запуску МЦД-4.