Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дептранс сообщил о росте популярности МЦД на 33 процента

Евгений Силаев
Город
Дептранс сообщил о росте популярности МЦД на 33 процента
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

По сравнению с периодом запуска, количество пассажиров на станциях Московского центрального диаметра (МЦД) выросло на 33 процента. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— D1 и D2 изменили транспортные привычки москвичей и стали востребованным городским транспортом. Диаметрами пользуются около 620 тысяч пассажиров в сутки, — сказал представитель мэрии.

Он выразил надежду, что МЦД-3 и МЦД-4 будут такими же востребованными. После их открытия общее число станций превысит 140, а для пассажиров будет доступно 55 пересадочных станций, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

МЦД-3 и МЦД-4 могут открыться уже к сентябрю 2023 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Проекты представляют собой гигантскую стройку, которая «потихонечку собирается и превращается в цельный проект», добавил он.

Кроме того, в этом году в столице планируется завершить строительство и реконструкцию 14 пригородных вокзалов, рассказал Собянин. В настоящее время на Белорусском вокзале специалисты строят новые платформы в рамках подготовки к запуску МЦД-4.

Транспорт Максим Ликсутов МЦД Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте