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Школьники до 14 лет смогут бесплатно посетить Музей Победы на весенних каникулах

Евгений Белоусов
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Школьники до 14 лет смогут бесплатно посетить Музей Победы на весенних каникулах
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Во время весенних каникул, с 10 по 16 апреля, школьники до 14 лет смогут бесплатно сходить в Музей Победы. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе учреждения.

В главном здании музея ребята могут ознакомиться с экспозицией «Подвиг Армии» с уникальным диорамным комплексом, выставками «Родина. Подвиг. Судьба», «Освобождение Вязьмы», «Багровый рубеж», «Ледяная петля Сталинграда», «Возвращение домой», а также увидеть уникальную светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе» на куполе Зала Славы.

Они также смогут познакомиться с коллекцией военной техники и вооружений времен Второй мировой войны в филиале Музея Победы на Поклонной горе — музее «Главные Оружейные Реликвии Армии».

Ребят также ждут разнообразные экскурсии, в том числе квесты, интерактивные программы, мастер-классы и прочие мероприятия. Кроме того, дети старше 14 лет смогут приобрести билеты на экскурсии музея при помощи «Пушкинской карты».

Также 8 апреля Музей Победы проведет бесплатные мастер-классы, посвященные основам мультипликации. Юные участники смогут познакомиться с основами мультипликации, попробовать себя в роли режиссера и художника, а также создать свой мультфильм-визитку.

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