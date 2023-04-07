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В МДТ прокомментировали слухи об увольнении Данилы Козловского

Евгений Жуков
Общество
В МДТ прокомментировали слухи об увольнении Данилы Козловского
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В петербургском Малом драматическом театре прокомментировали слухи об увольнении актера Данилы Козловского.

Представители культурного учреждения подчеркнули, что артист служит в театре с 2007 года «и никуда не увольнялся». Там также добавили, что сейчас он работает над постановками «Вишневый сад», «Гамлет», «Коварство и любовь».

Согласно афише заведения, ближайшее выступление актера назначено на 20 апреля, передает РИА Новости.

В марте Козловский вместе с артисткой Оксаной Акиньшиной вернулся из США, где проживает бывшая возлюбленная актера Ольга Зуева с их общей дочерью Одой-Валентиной.

Актриса Яна Поплавская резко высказалась по поводу отъезда из России Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной. Она отметила, что артисты многого добились на родине, но не ценят этого.

Поплавская подчеркнула, что более зрелое поколение артистов имело понимание о совести и чести, в то время как молодые актеры только позорят профессию таким отношением к своим поклонникам. Также артистка отказалась называть Козловского и Акиньшину коллегами.

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