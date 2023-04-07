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Завод «Москвич» в марте продал более 500 автомобилей

Евгений Силаев
Город
Завод «Москвич» в марте продал более 500 автомобилей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

По итогам марта 2023 года завод «Москвич» смог продать более 500 автомобилей. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что 314 автомобилей купили непосредственно физические лица. Еще около 200 автомобилей приобрели корпоративные покупатели.

Продажи автомобилей стартовали 3 марта. Приобрести продукцию «Москвича» можно в 25 городах России. Всего за 2023 год планируется выпустить около 50 тысяч автомобилей, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

На базе Общегородского контакт-центра столичного департамента информационных технологий завод «Москвич» открыл специальную горячую линию. По телефону в круглосуточном режиме можно узнать всю информацию о модельном ряде, найти ближайший дилерский центр или оставить свои предложения.

Независимый автоэксперт Андрей Ломанов отметил, что автомобили JAC JS4 и «Москвич-3» похожи. Однако «Москвич-3» в настоящее время в основном представлен с механической коробкой передач, именно поэтому он стоит немного дешевле китайского автомобиля.

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