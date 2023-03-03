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Автоэксперт Ломанов назвал преимущества автомобиля «Москвич-3»

Ирина Игнатенко
Общество
Автоэксперт Ломанов назвал преимущества автомобиля «Москвич-3»
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Независимый автоэксперт Андрей Ломанов отметил, что автомобили JAC JS4 и «Москвич-3» похожи, но последний обладает рядом преимуществ.

Он объяснил, что «Москвич-3» в настоящее время в основном представлен с механической коробкой передач, именно поэтому он стоит немного дешевле китайского автомобиля.

Эксперт добавил, что, по мнению многих автовладельцев, механическая коробка надежнее автоматической. Этот тезис является справедливым, добавил специалист. Водители, которые предпочитают «механику», не испытывают проблем с постоянным переключением передач. В связи с этим они могут смело выбирать «Москвич-3».

По словам эксперта, план по реализации и продажам автомобилей «Москвич-3» будет выполнен. Многие приобретут эти машины по причине того, что в будущем не предвидится проблем с их комплектующими и запчастями, передает «Радио 1».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 4 марта у россиян появится возможность приобрести электромобиль «Москвич-3е» и городской кроссовер «Москвич-3».

«Вечерняя Москва» разбиралась, что представляет собой новый автомобиль, будет ли он востребован и есть ли возможность приобрести его в данный момент.

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