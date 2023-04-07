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Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт вечером 7 апреля

Евгений Жуков
Город
Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт вечером 7 апреля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В связи с затрудненным движением в центре Москвы водителям рекомендуется воспользоваться городским транспортом или отложить поездки на более позднее время. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Согласно оценке ЦОДД, движение на дорогах столицы затруднено на восемь баллов. Наиболее сильные заторы зафиксированы в центре Москвы, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

Водителей призвали быть максимально аккуратными во время движения, им следует соблюдать скоростной режим и дистанцию. При этом автовладельцам нельзя отвлекаться на гаджеты во время движения, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 30 марта по 31 декабря на подъездной дороге к аэропорту Внуково закрыта одна полоса. Это связано с проведением ремонтных работ на участке.

Помимо этого, с 1 апреля до 1 сентября будет полностью перекрыт участок Андроновского шоссе в районе дома № 55 на Авиамоторной улице. Решение об ограничении движения связано с проведением строительных работ на участке.

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