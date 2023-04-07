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Три бесплатных хоровых концерта пройдут в выходные в Музее Победы

Евгений Силаев
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Три бесплатных хоровых концерта пройдут в выходные в Музее Победы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 8 и 9 апреля пройдут три концерта, подготовленные хоровыми коллективами. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

В частности, в субботу в Зале Полководцев гости смогут посетить концерт классической музыки, а также услышать советские и патриотические песни. Среди них: «Наш край», «Звездочки», «Ave Maria», «Москвичи» и многие другие, начало запланировано на 13:00.

В тот же день в 15:10 стартует другой концерт, в нем примут участие ученики Хорового училища имени А. В. Свешникова и воспитанники Е. С. Рождествиной. Они исполнят композиции «Обнимая небо», «Скоро ты будешь взрослым», «Сигнальщики-горнисты», «Дорогою добра», «Прекрасное далеко», «Мальчишки».

В воскресенье пройдет еще один концерт хоровых коллективов. В нем примут участие камерный хор Музыкального училища им. Гнесиных и хоровая капелла «Moderne» Территориальной клубной системы «Орехово». Все мероприятия можно посетить бесплатно.

Музей Победы также анонсировал бесплатное посещение ряда экспозиций для детей до 14 лет во время школьных каникул с 10 по 16 апреля. Ребят ждут разнообразные экскурсии, в том числе квесты, интерактивные программы, мастер-классы и прочие мероприятия. Кроме того, дети старше 14 лет смогут приобрести билеты на экскурсии музея при помощи «Пушкинской карты».

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