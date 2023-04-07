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Приметы и советы

Москвича обманули на пять миллионов, обещая роль в популярном телешоу

Степан Жирнов
Происшествия
Москвича обманули на пять миллионов, обещая роль в популярном телешоу
Фото: Unsplash

Москвич отдал аферисту пять миллионов рублей, чтобы поучаствовать в популярном телешоу. Об этом стало известно в пятницу, 7 апреля.

Злоумышленник познакомился с жертвой в 2019 году и сообщил, что знает продюсера популярного шоу. Он заявил, что новый знакомый легко получит главную роль за десять миллионов рублей. По его словам, половина суммы должна была пойти непосредственным продюсерам программы.

Осенью 2020 года мужчина передал деньги аферисту, однако никакой победы в кастинге так и не дождался. Более двух лет мошенник оправдывался и кормил знакомого «завтраками». В какой-то момент несостоявшейся телезвезде это надоело и он обратился напрямую к продюсеру передачи. Тот ответил, что кандидатуру мужчины даже не видел, потому и не рассматривал.

Обманутый гражданин обратился в полицию. 24 марта мошенника задержали. Как сообщил Telegram-канал Baza, подозреваемый признался, что никогда не работал с продюсером.

Другое преступление произошло на северо-востоке столицы. Кассир отдела обмена валюты запер бизнесмена и украл у него почти 60 миллионов рублей.

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