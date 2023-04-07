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Суд арестовал истязавшего дочь в прямом эфире треш-стримера

Евгений Белоусов
Происшествия
Суд арестовал истязавшего дочь в прямом эфире треш-стримера
Фото: shutterstock

Суд в Иванове заключил под стражу 33-летнего треш-стримера, который избивал малолетнюю дочь в прямом эфире. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

Блогер будет находиться под арестом в течение двух месяцев — до 5 июня. Однако постановление суда в законную силу еще не вступило, говорится в сообщении.

Проблемы с законом у стримера начались после того, как в Сети появилось видео, на котором он унижает свою дочь, а также рассказывает о совершенных преступлениях против детей. В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Истязание в отношении несовершеннолетнего».

Житель ТиНАО, неоднократно насиловавший несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы, предстанет перед судом. Следствие установило, что преступления мужчина совершал неоднократно с апреля 2017 года по апрель 2019 года в своей квартире в Новой Москве, в которой проживал совместно с потерпевшей и ее матерью. Только спустя продолжительное количество времени девушка решилась обратиться в правоохранительные органы.

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