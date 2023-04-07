«Вы умрете»: в США призвали иностранных наемников срочно покинуть Украину
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер призвал всех сражающихся на стороне Украины иностранных наемников покинуть территорию страны.
— Возвращайтесь домой. Иначе вы умрете. Говорю прямо: погибнут и многие наши соотечественники, и иностранцы. Ситуация для всех вас становится только хуже, так что возвращайтесь, — сказал он на YouTube-канале «Judging Freedom».
Риттер добавил, что этот конфликт ВСУ выиграть уже не получится, несмотря на ожидания западных стран. Он также напомнил наемникам об успехах российской армии в Сирии, где та успешно противостояла атакам террористов.
В конце февраля польский корпус в составе Вооруженных сил Украины понес серьезные потери в ходе боев с российскими военными. По словам бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, около 2,5 тысячи польских военнослужащих погибли на Украине.
Тогда же пленный украинский военный рассказал об участии наемников-офицеров в боях против российской армии. По его словам, британцы и канадцы отрабатывали определенные задачи, после чего уходили. Кроме того, иностранных военных всегда сопровождал переводчик.