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«Вы умрете»: в США призвали иностранных наемников срочно покинуть Украину

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Вы умрете»: в США призвали иностранных наемников срочно покинуть Украину
Фото: gur.gov.ua

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер призвал всех сражающихся на стороне Украины иностранных наемников покинуть территорию страны.

— Возвращайтесь домой. Иначе вы умрете. Говорю прямо: погибнут и многие наши соотечественники, и иностранцы. Ситуация для всех вас становится только хуже, так что возвращайтесь, — сказал он на YouTube-канале «Judging Freedom».

Риттер добавил, что этот конфликт ВСУ выиграть уже не получится, несмотря на ожидания западных стран. Он также напомнил наемникам об успехах российской армии в Сирии, где та успешно противостояла атакам террористов.

В конце февраля польский корпус в составе Вооруженных сил Украины понес серьезные потери в ходе боев с российскими военными. По словам бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, около 2,5 тысячи польских военнослужащих погибли на Украине.

Тогда же пленный украинский военный рассказал об участии наемников-офицеров в боях против российской армии. По его словам, британцы и канадцы отрабатывали определенные задачи, после чего уходили. Кроме того, иностранных военных всегда сопровождал переводчик.

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