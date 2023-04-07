«Надо выступать»: Винер прокомментировала условия допуска россиян к Олимпийским играм
Российские спортсмены должны согласиться участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Об этом в пятницу, 7 апреля, заявила тренер по художественной гимнастике Ирина Винер.
— Если предложат выступать под нейтральным флагом — надо выступать. Мы выступали уже, — сказала Винер в эфире Первого канала.
По ее мнению, спортсмены должны соревноваться в любом случае. Если их не допустят до Олимпийских игр, то следует выбрать другие турниры, резюмировала Винер.
28 марта глава МОК Томас Бах опубликовал целый перечень условий, по которым российским и белорусским спортсменам можно будет принимать участие в международных соревнованиях.
Например, один из пунктов гласит, что спортсмены из названных стран смогут состязаться только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.
Подобные рекомендации стоит считать дискриминацией, заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что позиция МОК о возможном допуске россиян к соревнованиям является пока что «сотрясанием воздуха».