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Водитель электросамоката сбил ребенка на юго-востоке Москвы

Евгений Силаев
Происшествия
Водитель электросамоката сбил ребенка на юго-востоке Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Москва, Новомарьинская улица Карта всех событий

Водитель электросамоката совершил наезд на семилетнего ребенка, пострадавшего госпитализировали. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 7 апреля.

— Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление лица, совершившего наезд на ребенка, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — рассказала Нефедова.

Видео: Прокуратура Москвы

Инцидент произошел на Новомарьинской улице в Юго-Восточном административном округе. По словам очевидцев, ребенок шел вместе с матерью, а рядом проезжала группа подростков на электросамокатах. Один из них совершил наезд на ребенка, его личность устанавливается.

В марте человек на самокате наехал на пешехода в Большом Кондратьевском переулке в районе дома № 14. В связи с инцидентом Дептранс Москвы напомнил пользователям самокатов и велосипедистам, что на пешеходном переходе необходимо везти транспортные средства рядом с собой.

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