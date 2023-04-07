Путин поручил разработать план благоустройства территории МГУ на Воробьевых горах
Президент России Владимир Путин поручил разработать концепцию благоустройства территории главного здания МГУ на Воробьевых горах. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 7 апреля.
— Рекомендовать правительству Москвы совместно с Московским государственным университетом имени Ломоносова в рамках подготовки к празднованию его 270-летия и с учетом мнения его студентов и аспирантов разработать и реализовать концепцию комплексного благоустройства территории университета на Воробьевых горах, — говорится в тексте поручения.
Доклады о проделанной работе необходимо предоставить до 1 августа 2023 года и 1 марта 2024 года. Ответственными за выполнение поручения назначены мэр Москвы Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор Садовничий.
Флагман Инновационного научно-технического центра МГУ «Воробьевы горы» кластер «Ломоносов» открылся в Москве в январе. Он стал частью научной долины МГУ. Как устроен новый столичный кластер и чем уникален — в материале «Вечерней Москвы».
Строительство 10-этажного здания кластера «Ломоносов» началось в январе 2021 года, а уже 25 января 2023 года состоялось торжественное открытие. Площадь здания — 65 тысяч квадратных метров.
Кластер находится на территории Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Всего там планируется разместить девять кластеров общей площадью 479 тысяч квадратных метров.