Путин поручил разработать план благоустройства территории МГУ на Воробьевых горах

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Западный административный округ, район Раменки, микрорайон Ленинские Горы, 1Н Карта всех событий

Президент России Владимир Путин поручил разработать концепцию благоустройства территории главного здания МГУ на Воробьевых горах. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 7 апреля.

— Рекомендовать правительству Москвы совместно с Московским государственным университетом имени Ломоносова в рамках подготовки к празднованию его 270-летия и с учетом мнения его студентов и аспирантов разработать и реализовать концепцию комплексного благоустройства территории университета на Воробьевых горах, — говорится в тексте поручения.

Доклады о проделанной работе необходимо предоставить до 1 августа 2023 года и 1 марта 2024 года. Ответственными за выполнение поручения назначены мэр Москвы Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор Садовничий.

Флагман Инновационного научно-технического центра МГУ «Воробьевы горы» кластер «Ломоносов» открылся в Москве в январе. Он стал частью научной долины МГУ. Как устроен новый столичный кластер и чем уникален — в материале «Вечерней Москвы».

Строительство 10-этажного здания кластера «Ломоносов» началось в январе 2021 года, а уже 25 января 2023 года состоялось торжественное открытие. Площадь здания — 65 тысяч квадратных метров.

Кластер находится на территории Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Всего там планируется разместить девять кластеров общей площадью 479 тысяч квадратных метров.