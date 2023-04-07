Британские ветеринары смогли вылечить собаку от алкоголизма

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Страдавшую от алкоголизма собаку вылечили британские ветеринары. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщила газета The Telegraph.

Двухлетний лабрадор по кличке Коко попал в приют для животных вместе с еще одной собакой после смерти их хозяина. Однако сразу же с животными начались проблемы, у собак были сильные судороги.

Врачи выяснили, что причиной судорог была алкогольная «ломка». Коко вместе с другим псом лакали оставленный их хозяином на ночь алкоголь.

Вторую собаку спасти не удалось, но здоровье Коко врачи сумели восстановить. Во избежание новых «ломок» он пролежал четыре недели под наркозом, а затем выздоровел, передает газета.

Эксперты Российской кинологической федерации объяснили, что делать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животными. По их словам, не следует оставлять подобные ситуации без внимания, так как питомцы не могут постоять за себя.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев пояснил, что при обнаружении факта жестокого обращения с животными, необходимо его зафиксировать.