Семь хоккеистов молодежной команды «Салавата Юлаева» сдали положительные допинг-тесты

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В составе хоккейного клуба «Толпар», являющегося молодежной командой «Салавата Юлаева», выявили семь положительных допинг-тестов. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— В рамках реализации антидопинговой программы в трех лигах (КХЛ, МХЛ, ЖХЛ), лига разбирает все случаи положительных результатов допинг-тестирования. По состоянию на 7 апреля 2023 года семь игроков клуба МХЛ «Толпар» (Уфа) сдали положительные тесты, — говорится в сообщении.

В результате лига, как уточняется, начала проверку по данным фактам. По итогам разбирательства КХЛ будет обнародована соответствующая информация, передает РИА Новости.

«Толпар» выступает в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). В нынешнем сезоне команда дошла до 1/4 финала Кубка Харламова, где уступила «Омским ястребам» (молодежной команде омского «Авангарда»).

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» потерял шансы на выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги. После победы «Флориды Пантерз» над «Баффало Сейбрз» в регулярном чемпионате со счетом 2:1, столичный коллектив лишился математических шансов на продолжение борьбы за трофей.