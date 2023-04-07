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Приметы и советы

Нейроэндокринолог Потешкин назвал продукты, провоцирующие системное воспаление

Юлия Курганова

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Еда
Общество
Нейроэндокринолог Потешкин назвал продукты, провоцирующие системное воспаление
Фото: Pexels

Врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин сообщил, что легкоусвояемые углеводы могут спровоцировать системное хроническое воспаление в организме.

По словам медика, в список таких продуктов входят сладости, десерты, подслащенные молочные продукты и продукты из очищенного зерна — белый хлеб, мучные изделия, рис и ячмень. Специалист предупредил, что данные продукты могут быть в рационе питания, но не больше 10 процентов от суточной калорийности, потому что они усиливают оксидативный стресс и активируют провоспалительные гены из-за гликемического индекса.

Также необходимо избегать продукты с высоким содержанием трансжиров, которые увеличивают риск смерти на 34 процента. Кроме этого, нейроэндокринолог предостерег от слишком соленой пищи. Он пояснил, что избыточное потребление соли уменьшает популяцию бактерий, которые борются с воспалением организма.

По словам Потешкина, воспаление — это реакция иммунитета на разные вредоносные факторы. При этом специфического лечения системного воспаления не бывает.

— Наиболее безопасный подход — воздействие на факторы риска системного воспаления, такие как физическая активность и сбалансированное питание, — заключил врач в беседе «Газетой.Ru».

Питание человека сильно влияет на состояние кожи, причем намного больше, чем любые косметические средства. Диетолог Марея Ибрагим рассказала, что лучший выбор для молодости кожи — продукты, богатые белком, витаминами и минералами, и выделила те, что нужно есть каждый день.

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