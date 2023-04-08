Когда лучше идти в отпуск в 2023 году

Фото: Pexels

Для отпуска лучше всего выбирать месяц с наибольшим количеством рабочих дней. Об этом «Вечерней Москве» заявила доктор юридических наук, профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Марина Буянова.

По ее словам, определить, какой месяц больше остальных подходит для отпуска, можно с помощью производственного календаря.

— Посмотрите производственный календарь, который утверждают накануне рабочего года, и выберете месяц с наибольшим количеством рабочих дней, — пояснила Буянова.

В 2023 году наиболее подходящими для отпуска, по мнению профессора, являются август, март и октябрь.

Из года в год россияне в начале мая уходят на длинные выходные в связи с общегосударственными праздниками. Благодаря этому выдается отличная возможность запланировать короткий отпуск и отправиться в путешествие. Какие направления стоит выбрать для отдыха внутри страны и за ее пределами, «ВМ» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

А подробнее о том, какие дни в мае считаются праздничными и как их должен оплачивать работодатель, «ВМ» узнала у рекрутера Ильгиза Валинурова.