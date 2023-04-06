Как отдыхаем на майские праздники в 2023 году

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Из года в год россияне в начале мая уходят на длинные выходные в связи с общегосударственными праздниками — 1 мая, Днем весны и труда, и 9 мая, Днем Победы. «Вечерняя Москва» решила разобраться вместе с экспертом, сколько выходных и рабочих дней будет в будущем месяце.

Производственный календарь на май–2023

По словам рекрутера Ильгиза Валинурова, праздничными днями в мае считаются 1, 8 и 9-е число. В связи с чем у россиян появится три дополнительных выходных. Так, 8 мая будет нерабочим из-за переноса выходного воскресенья, 8 января. Также перед Праздником весны и труда и Днем Победы идут суббота и воскресенье (выходные для тех, у кого рабочий график по принципу 5/2).

Учитывая эти условия, майские праздники продлятся семь дней. При этом их условно поделили на два периода:

по случаю Праздника весны и труда — с 29 апреля по 1 мая – получается три выходных дня — с субботы по понедельник;

в связи с Днем Победы выходные — с 6 по 9 мая – четыре дня — с субботы по вторник.

Таким образом, выходные дни для тех, у кого пятидневка, выглядят следующим образом: 29, 30 апреля, 1 мая; 6, 7, 8 и 9 мая.

Сколько выходных, праздничных и рабочих

С учетом майских праздников в апреле 2023-го будет десять выходных и праздничных дней и 20 рабочих (всего 30 календарных дней). В мае — 11 выходных и праздничных и 20 рабочих (31 календарный день).

В текущем году российское правительство установило всего три дня в году, когда в предпраздничные дни продолжительность работы сокращается на один час: 22 февраля, 7 марта и 3 ноября. Следовательно, сокращенных рабочих дней перед майскими не будет. То есть в пятницу, 28 апреля, перед выходными к Празднику весны и труда рабочий день длится, как обычно. Собственно, как и в пятницу, 5 мая — накануне Дня Победы.

Нормы рабочего времени в мае

По словам Валинурова, согласно норме:

при 40-часовой рабочей неделе положен 8-часовой рабочий день;

при 36-часовой — 7,2 часа;

при 24-часовой — 4,8 часа.

Кому положен выходной

Вообще государственные праздники в качестве выходных дней распространяются абсолютно на всех граждан, уточнил эксперт, причем не имеет значения, работает человек в офисе, дистанционно, по плавающему графику или на пятидневке.

— Работодатель не вправе привлекать сотрудника в праздничный или выходной день. Он лишь может ему предложить выйти на смену. Если работник согласится, только тогда при письменном подтверждении и издании распоряжения эта операция станет возможной, — сообщил Валинуров.

Правда, есть некоторые исключения. Например, государственные праздники не всегда приравниваются к выходным для представителей некоторых профессий: экстренных служб, СМИ, организаций, которые не могут приостанавливать работу, и тех, у кого работа в выходные прописана в договоре.

Кто может получить двойную оплату

Если сотруднику все же пришлось работать в выходной или праздничный день, то работодатель обязан компенсировать ему в двойном размере. Валинуров уточнил, что некоторые россияне не знают об этом пункте Трудового кодекса РФ и не требуют двойной оплаты, что выгодно работодателю.

Он также добавил, что в некоторых компаниях в коллективном или трудовом договоре устанавливается собственная сумма за работу в праздничный или выходной день и могут оплатить ее более чем в двойном размере.