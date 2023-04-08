Идем ловить тепло: метеоролог Позднякова сообщила о погоде в Москве на выходных

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По прогнозам синоптиков, в эти выходные, 8 и 9 апреля, москвичей ждет теплая и солнечная погода. Подробнее «Вечерней Москве» рассказала специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Есть много разных поговорок об апрельской погоде, например, «Апрель с водой — май с травой» или «В апреле чудит погода: днем — лужи, а вечером — стужа». Все они говорят о том, что середина весны довольно дождливая и непредсказуемая — тепло еще может внезапно смениться морозами.

По прогнозу специалиста, 9 и 10 апреля в столице будет солнечно, без осадков и с температурой до 12 градусов.

— В выходные просто шикарная погода. Ее будет определять антициклон, хотя и северного происхождения, что скажется на ночной температуре. Минимальная температура и в субботу, и в воскресенье по региону –1...+4, то есть в Москве она будет от нуля до плюс двух градусов, — рассказала Татьяна.

Но, конечно, до таких низких отметок столбики термометров будут опускаться в ночные часы. Днем температура воздуха в столице составит от 10 до 12 градусов тепла.

По словам главы прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, серьезные холода больше не придут в Московский регион. Европейскую часть России будут посещать антициклоны с северо-запада и Скандинавии. И это гарантирует обилие солнечного света и отсутствие осадков.

Кстати, 9 апреля православные христиане празднуют Вербное воскресенье. Подробнее о том, как правильно выбрать вербу, «ВМ» рассказал профессиональный травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский.