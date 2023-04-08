Выгодно ли брать отпуск в мае 2023 года

Фото: shutterstock

Отпуск в мае — не самое выгодное решение для сотрудника, который работает на окладе. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразила доктор юридических наук, профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Марина Буянова.

Как отдыхаем в мае-2023

В этом году майские праздники будут разделены на два выходных периода — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Таким образом, затяжные выходные в общей сложности будут длиться 7 дней.

В мае 2023 года россияне будут работать 20 дней, а отдыхать 11. Из них только 1-е и 9-е — праздничные, а остальные — просто нерабочие дни, пояснила Буянова.

Выгодно ли брать отпуск в мае работникам на окладе

По словам Буяновой, когда человек уходит в отпуск в мае, ему приходят отпускные по фиксированной формуле за отработанное время, но число отпускных дней увеличивается на число праздничных. Если условно человек ушел в отпуск с 1 по 10 мая, то он автоматически может отдыхать до 12-го числа.

Порядок определения среднедневного заработка за отпускные рассчитывается по формуле, пояснила эксперт:

заработок за предыдущий год (кроме больничных и командировочных — прим. «ВМ») делится на число отработанных дней.

— Но есть один нюанс: если человек изначально получал маленький оклад, но в течение года ему повысили зарплату, то отпускные он получит меньше, чем в том случае, когда весь год был отработан по повышенной зарплате, — предупредила Буянова.

Специалист посоветовала не уходить в отпуск в майские праздники, если у человека фиксированный оклад.

— Если человек работает в мае, то у него сохраняется средний заработок, но по существу он работает всего 20 дней, хотя зарплату получит за 29,5 отработанного дня. Поэтому не выгодно уходить в мае в отпуск, лучше работать и отдыхать только в длинные выходные, — порекомендовала профессор.

Однако в мае, как рассказала специалист, можно заработать больше отпускных дней при наличии открытого больничного листа.

— Если во время отпуска человек заболел и ушел на больничный, он может рассчитывать на увеличение отпуска на количество дней больничного. Если он не сделает это сразу, то может воспользоваться этими днями в течение года, — заметила Буянова.

По ее словам, для этого нужно написать заявление о предоставлении нереализованных отпускных дней.

Когда лучше идти в отпуск

Если человек решается идти в отпуск, нужно выбрать месяц с наибольшим количеством рабочих дней, порекомендовала специалист.

В этом году специалист выделила следующие наиболее удачные месяцы для отпуска:

август,

март,

октябрь.

— Посмотрите производственный календарь, который утверждают накануне рабочего года, и выберете месяц с наибольшим количеством рабочих дней, — добавила Буянова.