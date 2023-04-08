Жена комика Сабурова показала рецепт идеального кулича

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Светлое Христово Воскресение состоится в этом году 16 апреля. Главными на столе в этот день будут, конечно, пасхальный кулич и крашеные яйца. Рецептом идеальной выпечки поделилась в своих социальных сетях блогер Диана Сабурова, жена комика Нурлана Сабурова.

По ее словам, на два кулича необходимо взять пять яиц, 450 граммов творога жирностью девять процентов, 150 граммов сливочного масла, 450 граммов муки, 40 граммов сахара, 12 граммов разрыхлителя и ваниль. Для начинки необходимо 50 граммов орехов и 10 граммов изюма или 150 граммов цукатов.

Чтобы замесить тесто, нужно взбить яйца с сахаром, растопить масло и смешать ингредиенты. После необходимо перемешать массу и добавить творог, взбивая содержимое до однородности. Затем рекомендуется высыпать муку и разрыхлитель и снова взбить.

— Если вам не нравятся крупинки творога, его можно перебить. Только потом добавлять. Мне нравится, когда в выпечке так, а можно вообще брикетом купить, — написала жена комика в своем микроблоге.

Предварительно замоченный изюм нужно положить на салфетку, чтобы ушла лишняя влага. Затем стоит вмешать его в тесто. Приготовленную форму нужно смазать маслом и выпекать полученную массу при 180 градусах до готовности.

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