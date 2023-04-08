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Эксперт Федотов назвал число курящих вейпы россиян

Никита Худяков
Общество
Эксперт Федотов назвал число курящих вейпы россиян
Фото: shutterstock

Более четверти взрослого населения в России курят, при этом 15 процентов из них предпочитают именно вейпы, однако растет и доля тех, кто готов потреблять никотин в различных формах, без привязки к конкретным устройствам. Об этом в субботу, 8 апреля, заявил владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов.

По его словам, взрослое население России на данный момент составляет 83,2 миллиона человек, из которых 23,5 миллиона человек (28,3 процента) являются курящими.

— По нашей экспертной оценке, 3,5–4 миллиона из них используют ЭСДН — электронные системы доставки никотина, которые чаще называют вейпами. По итогам подсчетов, электронные устройства являются основным способом потребления никотина для 14,8 процента потребителей, — отметил Федотов.

Эксперт добавил, что растет сегмент людей, употребляющих никотин разными способами. Кроме того, в России с каждым годом увеличивается легальный сегмент. Так, за прошлый год в категории «электронные системы доставки никотина» было собрано свыше 11 миллиардов рублей налогов, передает РИА Новости.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который увеличивает с марта ставки акцизов на сигареты, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет. «Вечерняя Москва» узнала, что будет с рынком, если электронные сигареты исчезнут.

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