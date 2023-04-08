Собянин рассказал о развитии районов на юго-западе Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

За последние годы столица реализовала ряд крупных проектов по развитию городской инфраструктуры в районах Коньково, Обручевский, Теплый Стан и Ясенево. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Реабилитация Битцевского леса была в числе важнейших экологических проектов прошлого года. Главная идея заключалась в том, чтобы сохранить заповедную часть и создать «буферную» зону на периферии. Основные объекты отдыха сконцентрировали по соседству с жилыми кварталами, — сказал глава города.

Мэр Москвы добавил, что в районах были приведены в порядок скверы и парки, а также обустроены веломаршруты. Кроме того, город построил восемь школ и детских садов. Специалисты также возводят спортивные комплексы и создают комфортные условия в поликлиниках.

Глава города отметил, что в районах по программе реновации расселению подлежит 65 старых домов, а в восемь новостроек уже заселяются люди. В следующем году завершится строительство новой радиальной линии метро, рассказал Собянин в личном блоге.

Собянин также сообщил, что в планах на предстоящий год стоит благоустройство 19 улиц, переулков, площадей и бульваров. Специалисты приведут в порядок 74 парка и сквера, а также установят 31 тысячу осветительных приборов.