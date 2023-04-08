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Москвичи завоевали 85 дипломов в финале Всероссийской олимпиады по информатике

Никита Худяков
Город
Москвичи завоевали 85 дипломов в финале Всероссийской олимпиады по информатике
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Четырнадцать москвичей победили в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по информатике, еще 71 участник из столицы стал призером. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Заключительный этап проходил в Тюмени. Всего за звание лучших в финале боролись более 340 школьников из 73 регионов России. Среди них победителями стали 27 учащихся, а призерами — 132.

Школьники проверяли знания по информатике в двух испытаниях. Финалисты показывали свои знания и умения, решая восемь задач. Проверка проходила при помощи автоматической тестирующей системы, а результаты обновлялись в режиме реального времени, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в столице завершились заключительные соревнования Всероссийской олимпиады школьников по трем иностранным языкам: испанскому, итальянскому и китайскому. Ученики городских школ завоевали 80 дипломов — это более половины всех наград.

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