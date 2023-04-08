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Первая промывка дорог и тротуаров специальным шампунем пройдет в Москве 8 апреля

Никита Худяков
Город
Первая промывка дорог и тротуаров специальным шампунем пройдет в Москве 8 апреля
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 8 апреля, первую промывку столичных дорог и тротуаров специальным шампунем. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Традиционно весной и осенью проводим промывки дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Сегодня в соответствии с утвержденным графиком пройдет промывка всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, парковок, тротуаров, дворов и общественных пространств, — сказал он.

По словам заммэра, работниками коммунальных служб будет вручную выполняться промывка недоступных для техники мест. Он отметил, что промывка ведется специальным средством, после чего дороги моют водой. Бирюков подчеркнул, что моющее средство является безопасным, оно не содержит кислот, щелочей и полностью разлагается в почве. Отмечается, что в апреле пройдет четыре таких мероприятия.

Помимо этого, в городе промоют и покрасят свыше 500 тысяч элементов наружного освещения в рамках месячника по благоустройству. В частности, проведут работы на 135 тысячах опор наружного освещения, 200 тысячах светильников, 53 тысячах цоколей и 114 тысячах кронштейнов.

Петр Бирюков Москва Дороги
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