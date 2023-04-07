Свыше 500 тысяч элементов наружного освещения промоют в рамках месячника по благоустройству

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Свыше 500 тысяч элементов наружного освещения промоют и покрасят в рамках месячника по благоустройству. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, проведем мероприятия по промывке и покраске более 500 тысяч элементов наружного освещения, — сказал он.

В частности, проведут работы на 135 тысячах опорах наружного освещения, 200 тысячах светильников, 53 тысячах цоколей и 114 тысячах кронштейнов. Как сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы», специалисты обновят лакокрасочное покрытие 39 тысячей цоколей, 21 тысячи кронштейнов и 18 тысяч опор наружного освещения.

Помимо этого, столичные дороги в этом месяце промоют четыре раза со специальным шампунем: это необходимо для их очистки после зимы. В работах по промывке, которые пройдут в рамках традиционного месячника по благоустройству, задействуют необходимое количество техники и специалистов.

Также столичные службы проведут пескоструйную очистку более 80 инженерных сооружений. С помощью пескоструйного аппарата с каменных и бетонных напольных покрытий, лестничных сходов, парапетов, гранитной облицовки и многое другое.