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Столичные службы проведут пескоструйную очистку более 80 инженерных сооружений

Араз Салехов
Город
Столичные службы проведут пескоструйную очистку более 80 инженерных сооружений
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Нагатинский мост Карта всех событий

Столичные службы проведут пескоструйную очистку более 80 инженерных сооружений. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Работы пройдут на мостах, набережных, в подземных пешеходных переходах и транспортных тоннелях. Среди них Нагатинский, Патриарший, Андреевский мосты, Котельническая набережная, — говорится в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы», с помощью пескоструйного аппарата с каменных и бетонных напольных покрытий, лестничных сходов, парапетов, гранитной облицовки, металлических и чугунных ограждений удаляются грязь, ржавчина, старая краска и налет.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты проведут ремонт 13 мостовых сооружений до конца ноября текущего года. Среди ремонтируемых объектов будут Нагатинский метромост, Ленинградская эстакада МКАД, Яузский мост МКАД, Автозаводский мост и Каширский путепровод МКАД.

Также столичные службы начали приводить в порядок дворовые территории и фасады жилых домов в рамках весеннего месячника благоустройства. Они также промывают детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы.

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