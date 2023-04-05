Специалисты проведут ремонт 13 мостовых сооружений в Москве в этом году

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Специалисты проведут ремонт 13 мостовых сооружений до конца ноября текущего года. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— За последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов. В этом году запланирован текущий ремонт 13 мостовых сооружений, работы завершим до конца ноября этого года, — сказал он.

Среди ремонтируемых объектов будут Нагатинский метромост, Ленинградская эстакада МКАД, Яузский мост МКАД, Автозаводский мост и Каширский путепровод МКАД.

Специалисты устранят протечки в подмостовых пространствах, заменят гидроизоляцию, что позволит сократить воздействие механических нагрузок и повысить износостойкость бетонного основания, а также заменят асфальтобетонное покрытие и нанесут разметку, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В конце февраля руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что всего в рамках адресной инвестиционной программы города Москвы до 2026 года предусматривается строительство семи пешеходных мостов. Так, например, пешеходный мост появится через Водоотводный канал реки Москвы, он соединит стрелку Золотого острова и Крымскую набережную.