Дороги Москвы в апреле четырежды промоют со специальным шампунем

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Столичные дороги в этом месяце промоют четыре раза со специальным шампунем: это необходимо для их очистки после зимы. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Будут проделаны комплексные промывки всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий, — приводит слова Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В работах по промывке, которые пройдут в рамках традиционного месячника по благоустройству, задействуют необходимое количество техники и специалистов.

Сначала рабочие промоют столичные улицы специальным моющим средством, которое полностью безопасно — оно разлагается в почве, не содержит щелочей и кислот. Затем, как подчеркивается, пройдет обычная мойка водой.

Шампунь для дорог необходим, чтобы устранить стойкие загрязнения. Например, это могут быть масляные и мазутные пятна.

После зимы на Выставке достижений народного хозяйства промоют два фонтана — «Дружбу народов» и «Каменный цветок». Работы по очистке проведут исключительно вручную.