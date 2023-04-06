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Приметы и советы

Дороги Москвы в апреле четырежды промоют со специальным шампунем

Полина Пашкина
Город
Дороги Москвы в апреле четырежды промоют со специальным шампунем
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Столичные дороги в этом месяце промоют четыре раза со специальным шампунем: это необходимо для их очистки после зимы. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Будут проделаны комплексные промывки всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий, — приводит слова Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В работах по промывке, которые пройдут в рамках традиционного месячника по благоустройству, задействуют необходимое количество техники и специалистов.

Сначала рабочие промоют столичные улицы специальным моющим средством, которое полностью безопасно — оно разлагается в почве, не содержит щелочей и кислот. Затем, как подчеркивается, пройдет обычная мойка водой.

Шампунь для дорог необходим, чтобы устранить стойкие загрязнения. Например, это могут быть масляные и мазутные пятна.

После зимы на Выставке достижений народного хозяйства промоют два фонтана — «Дружбу народов» и «Каменный цветок». Работы по очистке проведут исключительно вручную.

Петр Бирюков Москва ЖКХ Дороги
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