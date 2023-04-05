Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» на ВДНХ промоют после зимы

Полина Пашкина
Город
Фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» на ВДНХ промоют после зимы
Фото: Максим Денисов / mos.ru
Москва, проспект Мира, 119В Карта всех событий

После зимы на Выставке достижений народного хозяйства промоют два фонтана — «Дружбу народов» и «Каменный цветок». Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

Уточняется, что работы по очистке проведут исключительно вручную. Это связано с тем, что фонтаны являются сложными архитектурно-художественными сооружениями, а также обладают большим количеством позолоченных скульптур, декоративных медных и бронзовых элементов.

Видео: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

— «Дружба народов» и «Каменный цветок» требуют бережного ухода. Работы по очистке этих фонтанов займут пять дней, их выполнят специальные бригады, — приводит слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Мероприятия по промывке фонтанов включают в себя очистку позолоченных элементов и мозаики с применением раствора лимонной кислоты, промывку гранитных поверхностей, проверку технического состояния сооружений.

Сезон фонтанов в столице по традиции стартует в конце апреля. Он продлится до октября.

Накануне столичные службы начали приводить в порядок дворовые территории и фасады жилых домов в рамках весеннего месячника благоустройства.

Москва ВДНХ Фонтаны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Символ веры: что это?

Андрей Марочкин
Андрей Марочкин

Грязные игры против Трампа: посадят ли бывшего президента США за решетку?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно, фрукты: почему врачи постоянно призывают нас отказываться от продуктов

Все мнения
О проекте