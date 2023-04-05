Фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» на ВДНХ промоют после зимы
После зимы на Выставке достижений народного хозяйства промоют два фонтана — «Дружбу народов» и «Каменный цветок». Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.
Уточняется, что работы по очистке проведут исключительно вручную. Это связано с тем, что фонтаны являются сложными архитектурно-художественными сооружениями, а также обладают большим количеством позолоченных скульптур, декоративных медных и бронзовых элементов.
— «Дружба народов» и «Каменный цветок» требуют бережного ухода. Работы по очистке этих фонтанов займут пять дней, их выполнят специальные бригады, — приводит слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
Мероприятия по промывке фонтанов включают в себя очистку позолоченных элементов и мозаики с применением раствора лимонной кислоты, промывку гранитных поверхностей, проверку технического состояния сооружений.
Сезон фонтанов в столице по традиции стартует в конце апреля. Он продлится до октября.
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