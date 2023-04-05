Фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» на ВДНХ промоют после зимы

Фото: Максим Денисов / mos.ru

Москва, проспект Мира, 119В Карта всех событий

После зимы на Выставке достижений народного хозяйства промоют два фонтана — «Дружбу народов» и «Каменный цветок». Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

Уточняется, что работы по очистке проведут исключительно вручную. Это связано с тем, что фонтаны являются сложными архитектурно-художественными сооружениями, а также обладают большим количеством позолоченных скульптур, декоративных медных и бронзовых элементов.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

— «Дружба народов» и «Каменный цветок» требуют бережного ухода. Работы по очистке этих фонтанов займут пять дней, их выполнят специальные бригады, — приводит слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Мероприятия по промывке фонтанов включают в себя очистку позолоченных элементов и мозаики с применением раствора лимонной кислоты, промывку гранитных поверхностей, проверку технического состояния сооружений.

Сезон фонтанов в столице по традиции стартует в конце апреля. Он продлится до октября.

Накануне столичные службы начали приводить в порядок дворовые территории и фасады жилых домов в рамках весеннего месячника благоустройства.