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Глава МВФ из-за уязвимости глобальной экономики спрогнозировала скорый «бум»

Никита Худяков
В мире
Глава МВФ из-за уязвимости глобальной экономики спрогнозировала скорый «бум»
Фото: Unsplash

Уязвимость глобальной экономики может привести к скорому «буму». Об этом в субботу, 8 апреля, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в ходе беседы с журналистом в преддверии ежегодных весенних встреч МВФ и Всемирного банка. Запись разговора доступна на YouTube-канале IMF.

— Просто не может быть, чтобы процентные ставки так сильно выросли после того, как они были низкими так долго, и не было бы никаких уязвимостей. Что-то должно сделать бум, — сказала она.

Георгиева отметила, что мировая экономика не приближается к повторению глобального кризиса 2008 года. Она подчеркнула, что растущая эскалация между Китаем и США, а также ситуация на Украине, негативно отражаются на состоянии мировой экономики.

Чат-бот ChatGPT предсказал будущее российской экономики. По прогнозу искусственного интеллекта, благодаря ряду факторов экономика страны находится в достаточно стабильном состоянии, но перед государством стоят довольно серьезные вызовы. В чем заключается суть прогноза и насколько он правдив — в материале «Вечерней Москвы».

Экономика МВФ Кристалина Георгиева
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