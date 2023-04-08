Глава МВФ из-за уязвимости глобальной экономики спрогнозировала скорый «бум»

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Уязвимость глобальной экономики может привести к скорому «буму». Об этом в субботу, 8 апреля, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в ходе беседы с журналистом в преддверии ежегодных весенних встреч МВФ и Всемирного банка. Запись разговора доступна на YouTube-канале IMF.

— Просто не может быть, чтобы процентные ставки так сильно выросли после того, как они были низкими так долго, и не было бы никаких уязвимостей. Что-то должно сделать бум, — сказала она.

Георгиева отметила, что мировая экономика не приближается к повторению глобального кризиса 2008 года. Она подчеркнула, что растущая эскалация между Китаем и США, а также ситуация на Украине, негативно отражаются на состоянии мировой экономики.

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